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Лесники нашли обломки беспилотника в Абинском районе

В Абинском районе саперы обезвредили обломки дрона-камикадзе.

Источник: Комсомольская правда

В лесном массиве в районе реки Кубань были найдены обломки сбитого беспилотника, сообщает пресс-служба администрации Абинского района. К месту находки прибыли оперативные службы. Лесной участок оцепили для разминирования обломков беспилотного летательного аппарата.

«Для населенных пунктов Федоровского сельского поселения угроза отсутствует, жителям необходимо оставаться в зданиях и сохранять спокойствие», — сообщили в пресс-службе администрации Абинского района.

Также жителям напомнили об отвесности о распространении информации. Власти запретили публиковать материалы об операции в социальных сетях.