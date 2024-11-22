Лесники нашли обломки беспилотника в Абинском районе

В лесном массиве в районе реки Кубань были найдены обломки сбитого беспилотника, сообщает пресс-служба администрации Абинского района. К месту находки прибыли оперативные службы. Лесной участок оцепили для разминирования обломков беспилотного летательного аппарата.
«Для населенных пунктов Федоровского сельского поселения угроза отсутствует, жителям необходимо оставаться в зданиях и сохранять спокойствие», — сообщили в пресс-службе администрации Абинского района.
Также жителям напомнили об отвесности о распространении информации. Власти запретили публиковать материалы об операции в социальных сетях.