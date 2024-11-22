Военные высоко оценили боевую эффективность БПЛА «Черника-2»

«Модель называется “Черника-2”. Данный вид крыла поступает в подразделения — до 200 единиц в месяц. Дальность полета “птицы” зависит от уровня сигнала оборудования… Если хороший сигнал — можно пролететь до 100 километров… Данное крыло показало себя с хорошей стороны, дает хорошие результаты, и есть уже пораженные цели, и их много: техника, здания, блиндажи противника — до всего долетает», — рассказал РИА Новости «Акаб».
Он уточнил, что детали к данным беспилотникам приходят в технический отдел роты БПЛА. Они собираются специалистами уже непосредственно в зоне спецоперации, там же ставят программное обеспечение, устанавливают заряд и проводят предварительную боевую проверку.
«Несет снаряд по техническим характеристикам до 2,5 килограмма. Мы чуть-чуть увеличили мощность мотора, улучшили программное обеспечение — и снаряд можно положить до 3,5 килограмма», — рассказал собеседник агентства.
Он также пояснил, что заряда батареи хватает на полет длительностью до двух часов без боекомплекта (БК), а с БК — на 1,5 часа.
Основные цели для данного БПЛА — поражение зданий, блиндажей, техники и живой силы противника.