Командир Т-90М сравнил свой танк со снайперской винтовкой

«А с закрытой огневой позиции тоже прекрасно. Конкретно эта машина — Т-90М — считается как снайперский танк. То есть та же самая снайперская винтовка, только калибр побольше. Вот мы работаем с ЗОП прекрасно достаем цели, нас корректируют, всё отлично. Каждая работа, это удача», — рассказал командир танка с позывным «Пересвет».