Командир Т-90М сравнил свой танк со снайперской винтовкой

«Экипажи танков Т-90М “Прорыв” общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили пункт временной дислокации, станции РЭБ и расчеты БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В МО РФ рассказали, что экипажи Т-90М получают координаты от разведчиков с беспилотниками и, используя рельеф местности, выдвигаются на рубеж открытия огня. Они уничтожают выявленные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады боеприпасов и живую силу противника на переднем крае, а также подавляют его огневые точки, позволяя штурмовым отрядам ВС РФ продвигаться вглубь обороны противника, уточнили в ведомстве.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик, на котором показано, как Т-90М выдвигается на очередную боевую задачу и уничтожает пункт временной дислокации ВСУ. После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку.
«А с закрытой огневой позиции тоже прекрасно. Конкретно эта машина — Т-90М — считается как снайперский танк. То есть та же самая снайперская винтовка, только калибр побольше. Вот мы работаем с ЗОП прекрасно достаем цели, нас корректируют, всё отлично. Каждая работа, это удача», — рассказал командир танка с позывным «Пересвет».
По его словам, перед танкистами отличная линия обороны, на которую противник просто не сможет «выскочить», а с тех позиций, где они сейчас находятся, танки «достают всех».