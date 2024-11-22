Бойцы группировки «Запад» уничтожили 18 пунктов управления БПЛА и БМП CV-90

Кроме того, Бигма уточнил, что ВСУ потеряли две БМП, в том числе одну CV-90, самоходную артиллерийскую установку, шесть артиллерийских орудий, станции РЭБ «Анклав» и «Квертус» и бронеавтомобиль «Козак». Также уничтожены станция связи Starlink и 18 пунктов управления беспилотниками.