Бойцы группировки «Запад» уничтожили 18 пунктов управления БПЛА и БМП CV-90

«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Копанки, Ивановка, Торское и в Серебрянском лесничестве», — сказал Бигма.
Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 10 минометных расчетов противника.
Кроме того, Бигма уточнил, что ВСУ потеряли две БМП, в том числе одну CV-90, самоходную артиллерийскую установку, шесть артиллерийских орудий, станции РЭБ «Анклав» и «Квертус» и бронеавтомобиль «Козак». Также уничтожены станция связи Starlink и 18 пунктов управления беспилотниками.