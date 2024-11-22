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Бойцы группировки «Запад» уничтожили 18 пунктов управления БПЛА и БМП CV-90

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Группировка ВС РФ «Запад» нанесла поражение украинским войскам и уничтожила БМП CV-90, бронемашину «Козак», украинскую артиллерию, станцию связи Starlink и 18 пунктов управления беспилотниками, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Источник: © РИА Новости

«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Копанки, Ивановка, Торское и в Серебрянском лесничестве», — сказал Бигма.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 10 минометных расчетов противника.

Кроме того, Бигма уточнил, что ВСУ потеряли две БМП, в том числе одну CV-90, самоходную артиллерийскую установку, шесть артиллерийских орудий, станции РЭБ «Анклав» и «Квертус» и бронеавтомобиль «Козак». Также уничтожены станция связи Starlink и 18 пунктов управления беспилотниками.