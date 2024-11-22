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Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские вертолетчики на Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронетехнике противника в курском приграничье, авианаводчик доложил об уничтожении целей, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ракетных выстрелов они выполнили противоракетный маневр, отбросили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Авианаводчик доложил, что личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены, рассказали в ведомстве.

Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролик выполнения боевой задачи. На нем показано, как вертолет готовят к вылету и загружают ракеты в пусковой устройство. Также демонстрируются взлет винтокрылой машины и выход в точку нанесения удара. Ракетный залп с кабрирования показан с различных ракурсов.