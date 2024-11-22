Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролик выполнения боевой задачи. На нем показано, как вертолет готовят к вылету и загружают ракеты в пусковой устройство. Также демонстрируются взлет винтокрылой машины и выход в точку нанесения удара. Ракетный залп с кабрирования показан с различных ракурсов.