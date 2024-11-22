Боец «Ахмата»: в Курскую область переброшен элитный батальон ВСУ «Птицы Мадьяра»

«По разведданным и радиоперехватам было сообщение о том, что в ночь на сегодняшнее число будет производиться минирование тыловых зон с помощью беспилотных летательных аппаратов. Думаю, противнику в принципе все равно — мирные здесь будут жители, либо это будут животные, либо это будет военная сила», — рассказал собеседник агентства.