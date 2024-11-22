Боец «Ахмата»: в Курскую область переброшен элитный батальон ВСУ «Птицы Мадьяра»

«По разведданным и радиоперехватам было сообщение о том, что в ночь на сегодняшнее число будет производиться минирование тыловых зон с помощью беспилотных летательных аппаратов. Думаю, противнику в принципе все равно — мирные здесь будут жители, либо это будут животные, либо это будет военная сила», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что речь идет о переброске в Курскую область украинского спецподразделения БПЛА «Птицы Мадьяра». Как отметил Сальза, боевики этого подразделения оснащаются европейскими странами и США.
"Вот на этом оборудовании они производят минирование, производят различные подрывы, диверсии, боремся с этим, — рассказал боец.
Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 20 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 34,5 тысячи военнослужащих и 215 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.