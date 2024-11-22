Мэр Иркутска передал семьям участников спецоперации Ордена Мужества

Их удостоены Денис Кузнецов, Александр Харлов, Владимир Натоко, погибшие при исполнении воинского долга.
«Сегодня мы отдаем дань уважения подвигу бойцов. Они настоящие герои — стойкие, храбрые, верные присяге и Отчизне. Ордена Мужества — символ нашей признательности, уважения к семьям, которые воспитали достойных мужчин. Низкий поклон вам за это. Мы разделяем вашу боль и сделаем все, чтобы их имена навсегда остались в истории. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в Иркутске продолжается работа по увековечиванию памяти военнослужащих, погибших в зоне проведения СВО. На фасадах зданий образовательных учреждений, в которых они учились, размещают мемориальные доски.