Мэр Иркутска передал семьям участников спецоперации Ордена Мужества

«Сегодня мы отдаем дань уважения подвигу бойцов. Они настоящие герои — стойкие, храбрые, верные присяге и Отчизне. Ордена Мужества — символ нашей признательности, уважения к семьям, которые воспитали достойных мужчин. Низкий поклон вам за это. Мы разделяем вашу боль и сделаем все, чтобы их имена навсегда остались в истории. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.