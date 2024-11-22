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Мэр Иркутска передал семьям участников спецоперации Ордена Мужества

Иркутск, НИА-Байкал — В администрации областного центра состоялась церемония передачи Орденов Мужества семьям участников специальной военной операции.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Их удостоены Денис Кузнецов, Александр Харлов, Владимир Натоко, погибшие при исполнении воинского долга.

«Сегодня мы отдаем дань уважения подвигу бойцов. Они настоящие герои — стойкие, храбрые, верные присяге и Отчизне. Ордена Мужества — символ нашей признательности, уважения к семьям, которые воспитали достойных мужчин. Низкий поклон вам за это. Мы разделяем вашу боль и сделаем все, чтобы их имена навсегда остались в истории. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Иркутске продолжается работа по увековечиванию памяти военнослужащих, погибших в зоне проведения СВО. На фасадах зданий образовательных учреждений, в которых они учились, размещают мемориальные доски.