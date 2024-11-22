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Подполье сообщило о «прилете» по военному полигону в Сумской области

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Прилет зафиксирован в Сумской области Украины, взрыв прогремел в районе полигона бывшего военного училища, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Сумы, прилеты продолжаются. В 06.05 прилетело в Сумском районе Сумской области… Взрыв шел со стороны полигона бывшего Сумского высшего артиллерийского командного училища. Официально объект считался заброшенным, но блокпосты и усиленная охрана говорят совсем о другом», — сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.

По данным подполья, на дачах, расположенных в непосредственной близости к военному объекту, часто видят военных ВСУ.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

Российские военные с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.