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Над территорией России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 12 украинских беспилотника над Брянской областью, 9 — над Калужской и два — над Курской, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.