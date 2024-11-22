Над территорией России за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.