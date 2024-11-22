В Березовском похоронили бойца, погибшего в ожесточенном бою в ЛНР

В свердловском городе Березовский 21 ноября проводили в последний путь 48-летнего Сергея Козлова, погибшего при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Андреевка в ЛНР в июле 2023 года. Сергей в составе роты выполнял боевые задачи по удерживанию линии обороны и в какой-то момент в живых остались только он и его сослуживец.