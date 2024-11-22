В Новороссийске усилят меры безопасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
Для города решили закупить сиренно-речевые установки, комплексные системы защиты от наземных и воздушных нападений, а также оборудование и технику для российских бойцов на спецоперации.
Отмечается, часть денежных средств будет взята из бюджета, выделенного ранее на благоустройство детских площадок и отдельных территорий.
Андрей Кравченко уточнил, что на данный момент продолжается ремонт укрытий. Отдельное внимание уделяется добровольцам и семьям участников спецоперации.
Ранее мы писали, что меры поддержки участников СВО и их семей обсудили в Новороссийске. Руководитель Новороссийского филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Лоскун рассказала о работе организации и видах помощи, которую оказывают вернувшимся с фронта бойцам, а также семьям тех, кто сейчас находится в зоне проведения спецоперации.