В Новороссийске усилят меры безопасности

Ранее мы писали, что меры поддержки участников СВО и их семей обсудили в Новороссийске. Руководитель Новороссийского филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Лоскун рассказала о работе организации и видах помощи, которую оказывают вернувшимся с фронта бойцам, а также семьям тех, кто сейчас находится в зоне проведения спецоперации.