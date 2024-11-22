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В Киеве прогремела серия взрывов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Серия взрывов прогремела в столице Украины, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Взрывы слышны в Киеве», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 9:54 мск, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях. При этом непосредственно в Киеве тревога не действует.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Киевской и Днепропетровской областях.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия проводит испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Этим боеприпасом поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.

Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.