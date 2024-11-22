В Киеве прогремела серия взрывов

«Взрывы слышны в Киеве», — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 9:54 мск, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях. При этом непосредственно в Киеве тревога не действует.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Киевской и Днепропетровской областях.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия проводит испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Этим боеприпасом поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.