В Киеве прогремела серия взрывов

Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.