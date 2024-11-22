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Белоусов заявил, что российским войскам удалось сорвать кампанию ВСУ на 2025 год

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Север» для оценки ситуации на фронте. На совещании обсудили текущую обстановку, обеспечение войск и действия противника.

«Ту работу боевую, которую мы провели сейчас здесь — перемололи их лучшие части и то, что сейчас ускорилось продвижение… Сорвали им по сути дела всю кампанию 2025 года», — сказал Белоусов на совещании.

Командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил о выполнении боевых задач и применении авиации, артиллерии и беспилотников. Белоусову также показали вооружение НАТО, используемое противником, включая БПЛА, средства связи и стрелковое оружие.

Министр обороны поблагодарил командиров за высокие результаты боевой работы и вручил награды военнослужащим, проявившим отвагу. На полигоне Белоусов проверил организацию подготовки и также вручил награды.

Группировка войск «Север» появилась в зоне боевых после начала военной операции. Военнослужащие в ее составе участвуют в военной операции на границе Белгородской и Брянской областей с Украиной, а также на территории Курской области.