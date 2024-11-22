Белоусов заявил, что российским войскам удалось сорвать кампанию ВСУ на 2025 год

«Ту работу боевую, которую мы провели сейчас здесь — перемололи их лучшие части и то, что сейчас ускорилось продвижение… Сорвали им по сути дела всю кампанию 2025 года», — сказал Белоусов на совещании.
Командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил о выполнении боевых задач и применении авиации, артиллерии и беспилотников. Белоусову также показали вооружение НАТО, используемое противником, включая БПЛА, средства связи и стрелковое оружие.
Министр обороны поблагодарил командиров за высокие результаты боевой работы и вручил награды военнослужащим, проявившим отвагу. На полигоне Белоусов проверил организацию подготовки и также вручил награды.
Группировка войск «Север» появилась в зоне боевых после начала военной операции. Военнослужащие в ее составе участвуют в военной операции на границе Белгородской и Брянской областей с Украиной, а также на территории Курской области.