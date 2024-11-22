На Западе признали, что от «Орешника» будет трудно защититься

В материале речь идет о том, что запуск такого оружия обеспокоил некоторых наблюдателей за Россией. В западных странах выдвигают разные версии о том, что может означать этот запуск.
По словам директора проекта противоракетной обороны в CSIS Тома Карако, новые подробности свидетельствуют о том, что это «вероятно не» RS-26, «поэтому неясно, что это такое».
Кадры взрыва говорят о том, что новое оружие, по всей вероятности, оснащено боеголовкой с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН), судя по вторичным ракетам, выпущенным с оригинальной ракеты, поделился своей точкой зрения собеседник издания.
«Если это действительно боеголовка РГЧ ИН, то это будет чрезвычайно сложная задача — поразить несколько целей, если они летят очень быстро, особенно если это (баллистическая ракета средней дальности) на возвышенной траектории», — заявил военный эксперт.
Карако отметил, что разделяющиеся боеголовки очень маневрены и это усложняет задачу обороняющейся стороны. Против такого оружия будет очень трудно защититься, резюмировал он.
Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении ВС РФ новейшей баллистической ракеты «Орешник». Глава российского государства проинформировал, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных предприятий на Украине, которое еще со времен Советского Союза производит вооружение.