The Times: Украина достигла апогея беспомощности

Ранее Мэтью Севилл дал комментарий для Associated Press по поводу запуска ракеты «Орешник». Эксперт акцентировал внимание на том, что испытание российской баллистической ракеты — это сигнал Западу, а не Украине о готовности России отвечать на эскалацию конфликта.