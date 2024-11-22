The Times: Украина достигла апогея беспомощности

«Украинцы истощены. Они не могут снять подразделения с линии, они физически и морально устали. Передышки нет», — цитирует Свилла RTVI.
Эксперт констатировал, что Украина сейчас находится в самом слабом положении, чем когда-либо с начала противостояния с Россией.
Специалист отметил, что российское продвижение ускорилось, а украинцы не имеют ресурсов, чтобы увеличить мощность ответных ударов.
Ранее Мэтью Севилл дал комментарий для Associated Press по поводу запуска ракеты «Орешник». Эксперт акцентировал внимание на том, что испытание российской баллистической ракеты — это сигнал Западу, а не Украине о готовности России отвечать на эскалацию конфликта.
21 ноября президент РФ Владимир Путин рассказал в обращении, что ВС России применили баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Удар был нанесен по Южному машиностроительному заводу в Днепропетровске. Глава государства подчеркнул, что применение «Орешника» стало ответом на разрешение западных стран Киеву использовать дальнобойные ракеты по территории РФ.