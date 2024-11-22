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ТАСС: ВС РФ уничтожили украинские позиции под Константиновкой

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Несколько позиций украинских сил уничтожены ударом ФАБ в районах населенных пунктов Ступочки и Предтечено в окрестностях Константиновки в ДНР, сообщили ТАСС в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«ФАБом приложились по позициям противника в районах Ступочек и Предтечено. Уничтожена целая цепь позиций», — сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что в результате удара погибли как минимум 15 военнослужащих ВСУ.