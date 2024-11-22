Участник СВО из Башкирии удостоен медали Жукова.

Участник СВО из Хайбуллинского района удостоен медали Жукова. Боец с позывным «Дуга» рассказал «Башинформу», что награду получил за уничтожение боевой техники и живой силы противника.
— С 2022 года служу в зоне СВО. Наша артиллерийская бригада участвовала в освобождении Сватово. Вместе с сослуживцами уничтожили вражескую колонну, там была и техника, и живая сила противника, — рассказал боец.
Кроме того, «Дуга» за проявленное мужество в зоне спецоперации награжден медалями «За боевые отличия» и Шаймуратова.