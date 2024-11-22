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Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, включая село Новодмитровка, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение живой силе и технике одной танковой, четырех механизированных, одной пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и двух бригад Нацгвардии. Также удалось отразить 68 контратак.

Потери противника на этом направлении за неделю составили:

  • более 2680 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты «Bradley» производства США;
  • 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин «Казак», «MaxxPro» производства США и «Kirpi» производства Турции;
  • 19 автомобилей;
  • 36 орудий полевой артиллерии.