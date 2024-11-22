«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 530-ти военнослужащих, 37 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли до 530 военных в зоне ответственности «Днепра» за неделю
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 530 военных, четыре орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ.