«В результате активных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 975 военнослужащих, семь танков, в том числе Leopard производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, а также произведенные в США: два бронетранспортера М113, бронемашина HMMWV и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за неделю
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 975 военнослужащих, семь танков в зоне действия группировки «Восток», сообщило Минобороны РФ.