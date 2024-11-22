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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за неделю

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 975 военнослужащих, семь танков в зоне действия группировки «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате активных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 975 военнослужащих, семь танков, в том числе Leopard производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, а также произведенные в США: два бронетранспортера М113, бронемашина HMMWV и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.