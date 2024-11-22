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ВСУ потеряли четыре танка в зоне действий группировки «Юг»

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. «Южная» группировка войск ВС РФ за неделю нанесла поражение девяти украинских бригадам и отразила 13 контратак, потери противника составили более 3 845 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ. Отразили 13 контратак подразделений ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 ноября.

В МО РФ также напомнили, что подразделения группировки «Юг» освободили Дальнее в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили свыше 3 845 военнослужащих, четыре танка, десять боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 51 автомобиль, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 западного производства. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами», — добавили в ведомстве.