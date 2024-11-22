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ВСУ потеряли свыше 3210 военных в зоне ответственности «Запада» за неделю

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Группировка «Запад» за неделю нанесла поражение живой силе и технике десяти украинских бригад и отразила 27 контратак, противник потерял более 3210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 27 контратак штурмовых групп ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 ноября.

«Противник потерял более 3210 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 36 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из них десять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО», — добавили в МО РФ.

Кроме того, были уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами.