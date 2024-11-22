ВСУ потеряли свыше 3210 военных в зоне ответственности «Запада» за неделю

«Противник потерял более 3210 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 36 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из них десять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО», — добавили в МО РФ.