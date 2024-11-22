Группировка «Центр» отразила 68 контратак ВСУ

«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2680 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин “Казак”, MaxxPro производства США и Kirpi турецкого производства, 19 автомобилей и 36 орудий полевой артиллерии», — говорится в сводке министерства за неделю.