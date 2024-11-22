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Группировка «Центр» отразила 68 контратак ВСУ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю отразили 68 атак, ВСУ потеряли более 2680 военнослужащих, две БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии, отразили 68 контратак ВСУ.

«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2680 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин “Казак”, MaxxPro производства США и Kirpi турецкого производства, 19 автомобилей и 36 орудий полевой артиллерии», — говорится в сводке министерства за неделю.