Глава региона и депутат Госдумы встретились с участниками СВО и их семьями

Кроме того, Вячеслав Федорищев подчеркнул, что уже сейчас необходимо выстраивать и насыщать кадрами инфраструктуру для бойцов, которые вернутся домой после Победы. Это должны быть центры, связанные с трудоустройством, психологической помощью. Так, с 1 января в пилотном режиме в нескольких муниципальных образованиях области должен начать работу центр психологического сопровождения, в том числе для семей военнослужащих. А в первом квартале данная практика охватит все муниципальные образования с числом жителей более 10 тысяч. Настроить эту работу поможет филиал фонда «Защитники Отечества».