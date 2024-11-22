Главное из брифинга Минобороны: последние новости за неделю с 16 по 22 ноября

За неделю Вооруженные Силы РФ нанесли один массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием. Использовалась гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал», а также ударные беспилотники. В перечне пораженных объектов: предприятия ВПК и энергетики Украины, военные аэродромы, места сборки и склады БПЛА, а также арсеналы и склады боеприпасов и горючего.