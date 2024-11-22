Главное из брифинга Минобороны: последние новости за неделю с 16 по 22 ноября

В Минобороны РФ рассказали об ударах «Кинжалом» и «Орешником»
За неделю Вооруженные Силы РФ нанесли один массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием. Использовалась гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал», а также ударные беспилотники. В перечне пораженных объектов: предприятия ВПК и энергетики Украины, военные аэродромы, места сборки и склады БПЛА, а также арсеналы и склады боеприпасов и горючего.
Бойцы «Севера» громят формирования ВСУ на Харьковском направлении
За неделю военнослужащие группировки «Север» нанесли поражение механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ, четырем бригадам теробороны, бригаде нацгвардии и пограничному отряду погранслужбы Украины.
Потери противника составили: до 2620 военнослужащих, семь танков, 73 боевые машины пехоты, американский бронетранспортер М113, 47 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии.
Группировка «Запада» продвинулась на выгодные позиции
Подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение пяти механизированным, егерской, воздушно-десантной бригадам ВСУ, двум бригадам теробороны и бригаде нацгвардии. За прошедшую неделю российские военные отразили 27 контратак штурмовых групп ВСУ.
Бойцы «Запада» уничтожили 16 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами противника. Потери ВСУ в живой силе достигли 3 210 военнослужащих.
В Минобороны назвали потери противника в зоне действия группировки «Юг»
Подразделения «Южной» группировки войск заняли село Дальнее в ДНР. В течение недели «южане» поразили формирования четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, отразили 13 контратак противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 3845 военнослужащих, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 35 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами.
Бойцы «Центра» освободили пять населенных пунктов ДНР
С 16 по 22 ноября военнослужащие группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка ДНР.
Бойцы нанесли поражение танковой, четырем механизированным, пехотной, трем егерским бригадам ВСУ, двум бригадам морской пехоты, трем бригадам теробороны и двум бригадам нацгвардии и отразили 68 контратак противника.
За неделю на данном направлении украинские вооруженные формирования потеряли свыше 2680-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley», 17 боевых бронированных машин, шесть бронемашин «Казак», «MaxxPro» и «Kirpi», 19 автомобилей и 36 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» взяла под контроль село Макаровку
Бойцы «Восточной» группировки освободили населенный пункт Макаровка в ДНР и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, четырем бригадам теробороны и бригаде нацгвардии. Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ.
Потери противника в зоне действия группировки «Восток» составили: до 975 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, два бронетранспортера М113, бронемашина HMMWV и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.
Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» достигли 530 военнослужащих
Подразделения группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.
Противник потерял до 530 военнослужащих, 37 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре склада с боеприпасами.
Результаты работы средств ПВО ВС России за неделю
Средствами противовоздушной обороны ликвидированы управляемая ракета большой дальности «Нептун», пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, 16 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 642 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.