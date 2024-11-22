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В Курской области на мине подорвался автомобиль

КУРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Гражданский автомобиль, в котором находилась супружеская пара, наехал на мину в Рыльском районе Курской области. Женщина погибла, мужчина ранен, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в Рыльском районе произошла трагедия: гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство. В результате от полученных ранений женщина погибла на месте. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Также ранения получил водитель автомобиля. Он был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор попросил жителей воздержаться от поездок в приграничные районы. «Хочу еще раз напомнить, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно. Не подвергайте риску себя и своих близких», — добавил он.