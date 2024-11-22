В Курской области на мине подорвался автомобиль

«Сегодня в Рыльском районе произошла трагедия: гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство. В результате от полученных ранений женщина погибла на месте. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Также ранения получил водитель автомобиля. Он был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь», — написал он в Telegram-канале.