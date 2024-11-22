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Медведев рассказал о росте поставок танков в зону СВО

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Поставки танков в российские войска за последние три года увеличились практически в восемь раз, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

Медведев в пятницу сообщил, что побывал с рабочей поездкой в Нижнем Тагиле, где посетил АО «Концерн “Уралвагонзавод”» и провел совещание.

«Начиная с 2022 года серьёзно наращиваются объемы производства этого вида техники. За последние три года в войска новых и отремонтированных танков — их количество, поставка увеличилась практически в восемь раз», — сказал Медведев в ходе совещания, фрагмент которого выложен на его странице «В Контакте».

Он указал на то, что коллектив «Уралвагонзавода», по сути, показывает «боевой труд», когда люди «нон-стоп, 24 часа в сутки работают» практически «на передовой».

Медведев Дмитрий