Ход операции по уничтожению ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили 150 человек, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 34 690 человек. Уничтожено 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1 190 боевых бронированных машин, 992 автомобиля, 297 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Возвращение вывезенных ВСУ жителей региона
Украина передала России 46 жителей Курской области, вывезенных с захваченных территорий. Среди них — 34 взрослых и 12 детей, в том числе младенец и инвалид-колясочник.
Подрыв автомобиля на мине
В Рыльском районе Курской области гражданский автомобиль с супружеской парой наехал на мину. Женщина погибла, мужчина получил ранения и доставлен в больницу.
Переброска элитного батальона ВСУ
Украинский спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра» переброшен в Курскую область для минирования тыловых зон, сообщил командир бронегруппы в составе спецназа «Ахмат». Он уточнил, что боевики этого подразделения оснащаются европейскими странами и США.
Арест наемника за преступления под Курском
Суд заочно арестовал грузинского наемника Алекси Бибичадзе за теракт и другие преступления в Курской области, сообщили в пресс-службе СК РФ. Его обвиняют (заочно) в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений. Следствие ищет его и соучастников, расследование продолжается.