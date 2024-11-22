Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 22 ноября 2024 года

Суд заочно арестовал грузинского наемника Алекси Бибичадзе за теракт и другие преступления в Курской области, сообщили в пресс-службе СК РФ. Его обвиняют (заочно) в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений. Следствие ищет его и соучастников, расследование продолжается.