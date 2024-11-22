Все задачи СВО будут решены, заявил Путин

«Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется именно результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики. Но, как не раз говорил, решающее значение, конечно, принадлежит людям, мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях во всех отраслях экономики. И, конечно, мы такими людьми гордимся, с такими людьми, безусловно, все задачи СВО, как я сказал, будут решены. Да и в целом безопасность России будет надёжно обеспечена», — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем.