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Украинские войска обстреляли центр Горловки

ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки «натовскими» снарядами калибром 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ВСУ в 12.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на этот же район.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.