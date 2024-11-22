Украинские войска обстреляли центр Горловки

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ВСУ в 12.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на этот же район.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.