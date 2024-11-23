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В Одессе на складах начался сильный пожар

Украинское издание сообщает, что возгорание произошло не из-за прилетов.

Источник: Freepik

Сильный пожар начался на территории складов в Одессе. Об этом сообщает издание «Страна».

«В Одессе большой пожар на складах. Не прилет», — сказано в сообщении.

На опубликованном видео видно, что огонь охватил часть строений на территории.

Ранее в Харьковской области прогремели взрывы, из-за чего в населенном пункте Дергачи возникло возгорание.

До этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявлял, что удар по Затоке в Одесской области вызвал мощную детонацию и пожар у моста, по которому ежедневно доставляют военную технику из Румынии.