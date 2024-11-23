Политолог Караганов допустил удары по базам США «при крайней необходимости»

У России теперь есть право нанести ядерный удар, вслед за неядерными, в ответ на любое нападение на российскую территорию, сказал политолог, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Так он прокомментировал в интервью aif.ru изменения в ядерной доктрине РФ.
«Конечно, это не делает ядерный удар обязательным — на любой чих отвечать таким образом мы не можем и не должны. Но наши противники должны знать, что находятся под ударом», — подчеркнул Караганов.
По его словам, сначала, если будет необходимо, Россия могла бы ударить обычными вооружениями по территории стран НАТО.
«Одновременно предупредив их, что, если они на такой удар ответят еще сильнее, то будет уже ядерный удар, второй волной. А третья волна пойдет уже по американским базам», — заявил политолог.
Караганов уточнил, что считает целесообразным переходить на ядерный уровень только при крайней необходимости, пройдя множество ступеней по лестнице эскалации.
«Смысл как раз в том, чтобы не допустить ядерной войны… Потому что погибнут невинные люди, дети. Если европейские правительства обезумели, то дети-то точно в этом не виноваты. А мы все-таки православные люди, наследники Достоевского», — добавил Караганов.