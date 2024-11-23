Политолог Караганов предложил создать над Украиной бесполётную зону

«Я бы даже предложил установить над этой территорией бесполетную зону. Чтобы любые аппараты, которые там будут летать, мы могли сбивать», — добавил эксперт. Он назвал БПЛА огромной угрозой миру, которую способны использовать как отдельные террористы, так и террористические государства.