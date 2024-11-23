США, поставив Украине дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по территории России, по сути объявил войну Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова.
Он отметил, что агрессивная война со стороны Вашингтона, который спровоцировал украинский конфликт, поддержав Майдан в 2014 году. Это дестабилизировало Украину и позволило ей стать плацдармом для атак на РФ, чтобы сменить власть в российском государстве.
Кузмаров добавил, что американские лидеры должны будут ответить за то, что спровоцировали «катастрофу», которая может перерасти в мировую войну.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявлял, что решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетам ATACMS вглубь российской территории может обернуться гибелью самих американских граждан.
До этого стало известно, что разрешение Байдена на использование Украиной американских ATACMS для ударов вглубь России не изменит ход конфликта.