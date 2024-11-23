Марочко заявил, что ВС РФ контролируют 30% Часова Яра

ЛУГАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе ожесточенных боев продвигаются в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, сейчас под контролем сил РФ находится 30% города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В Часовом Яре идут ожесточенные бои. Если мы говорим о территориях, которые контролируются в Часовом Яре, то 60% [города находится] под контролем вооруженных формирований Украины, 30% контролируют наши подразделения и 10% так называемой серой зоны, которая переходит из рук в руки», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что силы РФ, развивая успех в Часовом Яре, закрепились в промзоне города.