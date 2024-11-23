Марочко заявил, что ВС РФ контролируют 30% Часова Яра

«В Часовом Яре идут ожесточенные бои. Если мы говорим о территориях, которые контролируются в Часовом Яре, то 60% [города находится] под контролем вооруженных формирований Украины, 30% контролируют наши подразделения и 10% так называемой серой зоны, которая переходит из рук в руки», — сказал он.