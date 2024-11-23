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Марочко заявил, что ВС РФ контролируют 30% Часова Яра

В городе идут ожесточенные бои, добавил эксперт.

Источник: РИА "Новости"

ЛУГАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе ожесточенных боев продвигаются в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, сейчас под контролем сил РФ находится 30% города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В Часовом Яре идут ожесточенные бои. Если мы говорим о территориях, которые контролируются в Часовом Яре, то 60% [города находится] под контролем вооруженных формирований Украины, 30% контролируют наши подразделения и 10% так называемой серой зоны, которая переходит из рук в руки», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что силы РФ, развивая успех в Часовом Яре, закрепились в промзоне города.