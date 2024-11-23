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Экипажи Су-25 нанесли удары по технике ВСУ в Курской области

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронетехнике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

«После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ», — добавили в министерстве.