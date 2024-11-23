КУРСКАЯ ОБЛ., 23 ноя — РИА Новости. Украинское командование отправило в Курскую область спецподразделение БПЛА для уничтожения спецназа «Ахмат», рассказал РИА Новости командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза.
«Полмесяца назад сюда было выслано еще одно элитное подразделение беспилотчиков, которым была поставлена задача уничтожить и всячески затруднить работу спецназу “Ахмат”, в частности бронегруппе, артиллерии», — сказал он.
Накануне собеседник агентства рассказал, что в Курскую область перебросили украинский батальон БПЛА «Птицы Мадьяра». По его словам, второе подразделение работает параллельно с этим батальоном, но его направили именно для того, чтобы противодействовать «Ахмату».
«Данной группе была поставлена задача максимально уничтожить нас, грубо говоря, в течение недели. Неделя прошла, мы продолжаем работу свою, выполняемую достаточно достойно», — добавил Сальза.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.