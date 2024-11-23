Житель Асбеста, осужденный за убийство 13 человек, снова отправится на СВО

Напомним, в марте текущего года 2-й Западный окружной военный суд признал Станислава Ионкина виновным в убийстве двух или более лиц (п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ), умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, лишив воинского звания сержанта и медали «За Отвагу», полученных во время участия в СВО.