В Иркутске в преддверии Дня матери чествовали матерей погибших участников СВО

Делились опытом, как можно помочь военнослужащим и их семьям. Например, в одной из иркутских поликлиник выделен отдельный кабинет, в котором ведётся приём участников СВО и членов их семей. Их медицинские карты помечены специальным знаком — российским триколором, чтобы медицинский персонал проявлял к ним особое внимание и заботу. Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов, присутствовавший на мероприятии, взял инициативу на заметку: предложит и другим поликлиникам последовать этому примеру.