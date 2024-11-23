В Иркутске в преддверии Дня матери чествовали матерей погибших участников СВО

Матерей погибших участников специальной военной операции в преддверии Дня матери чествовали 22 ноября в Иркутске. Сказать им слова благодарности и поддержки пришли заместители губернатора и председателя Правительства Иркутской области, министры, представители партии «Единая Россия», общественных организаций, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, кадеты и другие.
В числе организаторов мероприятия — Иркутская областная общественная организация «Солдатские матери Прибайкалья».
Говорили об СВО, о подвиге на поле боя и подвиге в тылу, о священной и тяжёлой участи матери, которая вырастила героя. И не только об этом.
Сотрудники Иркутского областного государственного архива рассказали о проекте «Память народа — 38» по увековечиванию памяти об участниках СВО и сохранению исторической памяти о событиях сегодняшнего дня.
Делились опытом, как можно помочь военнослужащим и их семьям. Например, в одной из иркутских поликлиник выделен отдельный кабинет, в котором ведётся приём участников СВО и членов их семей. Их медицинские карты помечены специальным знаком — российским триколором, чтобы медицинский персонал проявлял к ним особое внимание и заботу. Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов, присутствовавший на мероприятии, взял инициативу на заметку: предложит и другим поликлиникам последовать этому примеру.
Концертные номера, чаепитие, подарки: организаторы постарались создать душевную атмосферу, чтобы поддержать женщин.
«Матери погибших участников СВО являются мотивацией для всех без исключения работать с полной отдачей, в полную силу, так как их сыновья не жалели себя на фронте. Мы работаем, всегда имея это в голове», — сказал руководитель исполкома Иркутского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Брянский.
Партия продолжит работу над развитием законодательства в поддержку участников СВО и их семей. Сейчас в Иркутской области действует 39 мер социальной поддержки для этой категории граждан, и работа продолжается.
Кроме того, ведётся постоянная работа по сбору и доставке гуманитарной помощи. Региональное отделение партии сотрудничает с волонтёрскими группами, общественными организациями, муниципалитетами для решения этих задач. Три раза в месяц из гуманитарного центра в Иркутске на ул. Российской, 20 в зону СВО отправляется гуманитарная помощь. «Молодая Гвардия Единой России» и местные исполкомы партии ведут работу по адресному оказанию помощи семьям участников СВО: помогают с заготовкой дров, ремонтом, уборкой дворов, проводят праздники и выездные мероприятия для детей участников СВО.