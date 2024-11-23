ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар ракетой по порту Бердянска на юге Запорожской области, пострадавших нет, очаги возгорания погашены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.