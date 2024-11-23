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ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска

Балицкий: украинские войска нанесли ракетный удар по порту Бердянска.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар ракетой по порту Бердянска на юге Запорожской области, пострадавших нет, очаги возгорания погашены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены», — написал Балицкий.

Губернатор призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие.

«Работает ПВО, возможны повторные атаки», — добавил губернатор.