ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар ракетой по порту Бердянска на юге Запорожской области, пострадавших нет, очаги возгорания погашены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены», — написал Балицкий.
Губернатор призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие.
«Работает ПВО, возможны повторные атаки», — добавил губернатор.