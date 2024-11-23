Российские войска нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — говорится в сводке.
Кроме того, им удалось уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил.
В то же время системы ПВО сбили три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 59 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации удалось уничтожить:
649 самолетов;283 вертолета;36 559 дронов;586 зенитных ракетных комплексов;19 491 танков и других боевых бронированных машин;1492 боевые машины реактивных систем залпового огня;18 405 орудий полевой артиллерии и минометов;28661 военный автомобиль.