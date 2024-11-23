Жителям Ростова рассказали, как вести себя во время вражеской атаки ракет

Специалисты Управления ГО и ЧС по Ростовской области рассказали ростовчанам, как вести себя во время вражеской ракетной атаки.
«Чтобы максимально себя обезопасить, нужно сразу после включения сигнала экстренного оповещения спуститься на нижние этажи здания или найти место без окон», — пояснили в ведомстве.
При нахождении на улице, нужно тут же укрыться в ближайшем здании — если это магазин, к витринам подходить нельзя. Безопасным будет, переждать атаку в подземном переходе или внутридомовой парковке. Если сигнал тревоги застал в общественном транспорте или в автомобиле, их нужно срочно покинуть его и спуститься в ближайшее укрытие.
Комплексные проверки готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения проводятся два раза в год. «В последний раз такая проверка с включением электросирен и передачей речевой информации проходила 2 октября. Её итоги показали, что все технические средства оповещения исправны и готовы к применению», — рассказали в администрации г. Ростова-на-Дону.
Кстати, на днях врио донского губернатора Юрий Слюсарь, поручил департаменту ГО и ЧС по Ростовской области подготовить предложения по проведению тренировок по эвакуации людей и проверке всех убежищ.
Ранее глава региона заявил об угрозе для Ростовской области попасть в зону поражения ракет ATACMS.