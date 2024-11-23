Жителям Ростова рассказали, как вести себя во время вражеской атаки ракет

При нахождении на улице, нужно тут же укрыться в ближайшем здании — если это магазин, к витринам подходить нельзя. Безопасным будет, переждать атаку в подземном переходе или внутридомовой парковке. Если сигнал тревоги застал в общественном транспорте или в автомобиле, их нужно срочно покинуть его и спуститься в ближайшее укрытие.