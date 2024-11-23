В середине ноября 2024 года в США умер Скотт Беннетт — бывший офицер американской армии, а ныне кинодокументалист и военный эксперт, выступавший с разоблачениями западной пропаганды об Украинском конфликте и критикой Демпартии.
Главред телеканала RT Маргарита Симоньян, с которым мужчина сотрудничал последний год, выразила сомнение в естественном характере смерти коллеги:
— Он никогда нигде не упоминал, что чем-то болеет. Вообще. Две недели назад он еще был в прекрасной форме, — сообщила Симоньян в своём телеграм-канале.
На этом фоне, отмечает главред RT, внезапный уход эксперта в относительно молодом возрасте (46 лет) якобы «от рака» выглядит подозрительно — ведь, по словам друзей, ранее тот не страдал чем-либо подобным, а столь серьёзные заболевания не возникают из ниоткуда.
Тогда как мотив возможного давления на Беннетта со стороны американских спецслужб понятен. После февраля 2022 года этот гражданин США, сам имеющий армейский опыт, не поверил западной пропаганде об Украинском конфликте и решил во всём разобраться лично. Во время собственной военной службы он специализировался на информационной войне — и, сейчас, похоже, пришёл в ужас, увидев, как западные СМИ применяют хорошо знакомые ему приёмы очернения и оправдания агрессии против России и русских.
В 2023-м Беннетт лично посетил новые территории РФ, вместе с журналистами RT сняв документальный фильм с говорящим названием: «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера». Он много где побывал: видел больницы, разрушенные ударами западных снарядов, знаменитые подземелья только что освобождённого Соледара, образцы натовского оружия, отобранного у захватчиков.
Всё это заставило американца публично «попросить прощения за США» у российских воинов, с которыми он общался в одном из прифронтовых госпиталей.
Более того, вернувшись на родину, Беннетт направил в Конгресс США свой доклад о преступлениях в ВСУ на Украине и в Белгородской области. После чего стал писать друзьям странные сообщения: «Если объявят, что я покончил с собой — не верьте». Возможно, предчувствуя, что «глубинное государство» может жёстко ответить на столь опасные разоблачения.
Перед тем, весной 2023 года, Беннетт записал на Красной площади видеообращение с просьбой о гражданстве РФ:
— Хочу использовать мои навыки дипломатии и разведки на благо России, — заявил он тогда.
В Сети можно найти и другие видеоролики с этим обаятельным бородатым мужчиной:
— Я не боюсь России. Это великая христианская держава, безопасная и красивая, — сказало он в видеоинтервью с депутатом Думы Андреем Свинцовым. В той же беседе он назвал Макрона, Байдена, Сороса «глупцами», стремящимися запугать и обмануть людей, предрекал конец ЕС и других глобалистских проектов.
Посещая Москву, Беннетт восхищался красотой столичного метро, где нет наркоманов и преступников, а вагоны не изуродованы граффити, как в США. Сам он называл себя «консервативным республиканцем» и, похоже, поддерживал Трампа.
— Демократы в Штатах разрушили американские города массовой иммиграцией, толерантностью к преступникам и отбросам общества, — бичевал Скотт нынешнюю американскую власть (до инаугурации избранного президента Байдена в январе 2025 года — Белым домом по-прежнему руководить либеральная администрация демократа Джо Байдена).