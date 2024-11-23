Тогда как мотив возможного давления на Беннетта со стороны американских спецслужб понятен. После февраля 2022 года этот гражданин США, сам имеющий армейский опыт, не поверил западной пропаганде об Украинском конфликте и решил во всём разобраться лично. Во время собственной военной службы он специализировался на информационной войне — и, сейчас, похоже, пришёл в ужас, увидев, как западные СМИ применяют хорошо знакомые ему приёмы очернения и оправдания агрессии против России и русских.