В Алуште простились с героем СВО Ильясом Башировым

«Алуштинцы сегодня простились с храбрым воином и замечательным человеком — военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации Башировым Ильясом Рустамовичем, который погиб, исполняя свой воинский долг», — такой пост появился в телеграм-канале главы администрации Алушты Галины Огневой.