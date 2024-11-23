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В Алуште простились с героем СВО Ильясом Башировым

Боец погиб на Курском направлении.

В Алуште отдали последние почести участнику специальной военной операции.

«Алуштинцы сегодня простились с храбрым воином и замечательным человеком — военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации Башировым Ильясом Рустамовичем, который погиб, исполняя свой воинский долг», — такой пост появился в телеграм-канале главы администрации Алушты Галины Огневой.

Крымчанин стал добровольцев в марте 2024 года.

Он погиб, выполняя свой воинский долг, защищая интересы нашей страны, мирных жителей Курской области.

Руководитель города-курорта выразила искренние соболезнования родным и близким героя.