В Алуште простились с героем СВО Ильясом Башировым

В Алуште отдали последние почести участнику специальной военной операции.
«Алуштинцы сегодня простились с храбрым воином и замечательным человеком — военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации Башировым Ильясом Рустамовичем, который погиб, исполняя свой воинский долг», — такой пост появился в телеграм-канале главы администрации Алушты Галины Огневой.
Крымчанин стал добровольцев в марте 2024 года.
Он погиб, выполняя свой воинский долг, защищая интересы нашей страны, мирных жителей Курской области.
Руководитель города-курорта выразила искренние соболезнования родным и близким героя.