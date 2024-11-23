Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области

«Черниговская область. Окрестности н.п. Леоновка… Здесь в одном из районов лесопосадки нашими БПЛА-разведчиками была обнаружена локация врага, который оборудовал несколько опорных пунктов и, по всей видимости, планировал засесть в этой местности надолго. После выявления и обработки полученной информации было решено привлечь для уничтожения позиций врага беспилотную авиацию», — написал Кадыров в Telegram-канале.