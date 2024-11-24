Рогов: ракета ВСУ попала по пустым бочкам из-под топлива в порту Бердянска

Председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил об ударе, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по порту Бердянска в Запорожской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.