Бойцы «Днепра» модернизируют FPV-дроны в полевой лаборатории

«Полевую мастерскую военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск “Днепр” оборудовали в зоне специальной военной операции. Для изготовления комплектующих используют 3D-принтер, что позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения, использующие в своей боевой работе БПЛА со сбросами и FPV-дроны», — сообщили в военном ведомстве.
Специалисты прошивают и дорабатывают технику для успешного поражения опорных пунктов и техники противника на правом берегу Днепра.
В лабораториях инженеры разбирают трофеи — различные БПЛА самолетного типа и FPV-дроны, изучают и проводят анализ, а также разрабатывают и собирают свои уникальные модификации.