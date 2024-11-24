Бойцы «Днепра» модернизируют FPV-дроны в полевой лаборатории

«Полевую мастерскую военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск “Днепр” оборудовали в зоне специальной военной операции. Для изготовления комплектующих используют 3D-принтер, что позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения, использующие в своей боевой работе БПЛА со сбросами и FPV-дроны», — сообщили в военном ведомстве.