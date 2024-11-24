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Бойцы «Днепра» модернизируют FPV-дроны в полевой лаборатории

ГЕНИЧЕСК, 24 ноя — РИА Новости. Военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск «Днепр» модернизируют FPV-дроны в полевой мастерской, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Полевую мастерскую военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка из состава группировки войск “Днепр” оборудовали в зоне специальной военной операции. Для изготовления комплектующих используют 3D-принтер, что позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения, использующие в своей боевой работе БПЛА со сбросами и FPV-дроны», — сообщили в военном ведомстве.

Специалисты прошивают и дорабатывают технику для успешного поражения опорных пунктов и техники противника на правом берегу Днепра.

В лабораториях инженеры разбирают трофеи — различные БПЛА самолетного типа и FPV-дроны, изучают и проводят анализ, а также разрабатывают и собирают свои уникальные модификации.

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