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Захарова прокомментировала слова Киева о несуществовании «Орешника»

Захарова отметила, что ранее украинские власти также отрицали существование Крымского моста.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления киевских властей о ракете «Орешник», назвав их противоречивыми.

В своем Telegram-канале она привела слова советника украинского президента Михаила Подоляка, который утверждал, что ракеты «Орешник» не существует, в то время как накануне Владимир Зеленский признал её существование.

Захарова отметила, что ранее украинские власти также отрицали существование Крымского моста, хотя позже они заявили о необходимости его уничтожения. В связи с этими противоречиями она посоветовала украинским властям определиться с вопросом о существовании завода «Южмаш», на котором производятся эти ракеты.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, в Днепропетровске ВС РФ нанесли удар по украинскому «Южмашу» — предприятию, которое выпускает, в частности, ракетную технику.

Захарова Мария