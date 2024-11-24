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Пленный рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией

Пленный Залесский: ВСУ заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией.

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией, сообщил РИА Новости военнопленный Александр Залесский.

Залесский 1986 года рождения из Житомирской области, мобилизован 24 февраля 2023 года, служил в 166 батальоне 119 бригады ВСУ. В 2023 году стоял на блокпостах в Черниговской области недалеко от Белорусской границы в селе Добрый День. В плен попал 29 августа в селе Галициновка ДНР.

«Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные».

сказал собеседник агентства.

С его слов, заминированы все мосты и дамбы на маленьких речках, и у военнослужащих охраны есть средства для их подрыва.

«Минеры их закладывают на случай того, что будет идти техника, нужно его подорвать», — добавил военнопленный.