Пленный рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией

Залесский 1986 года рождения из Житомирской области, мобилизован 24 февраля 2023 года, служил в 166 батальоне 119 бригады ВСУ. В 2023 году стоял на блокпостах в Черниговской области недалеко от Белорусской границы в селе Добрый День. В плен попал 29 августа в селе Галициновка ДНР.