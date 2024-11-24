Саперы МЧС обезвредили боеприпасы HIMARS в Курской области

«Степень засоренности высокая… Мы работаем по обращению граждан и властей. К нам обратились местные жители и попросили зачистить лесную просеку. Они тут гуляют с детьми. На расстоянии ста — двухста метров находятся жилые дома. Куда бил противник? По населенным пунктам скорее всего. Там, где ходят люди, там, где ходят фермеры, там, где работает сельскохозяйственная техника. В первую очередь вражеские боеприпасы несут угрозу мирным гражданам», — сказал Пилат.