Саперы МЧС обезвредили боеприпасы HIMARS в Курской области

Кадры работы по обезвреживанию, которые удалось снять корреспондентам РИА Новости, публикуются впервые.
Командир сводного отряда пояснил, что в состав отряда разминирования в Курской области входят специалисты из разных городов России: Ростова-на-Дону, Севастополя и городов Сибири.
«Степень засоренности высокая… Мы работаем по обращению граждан и властей. К нам обратились местные жители и попросили зачистить лесную просеку. Они тут гуляют с детьми. На расстоянии ста — двухста метров находятся жилые дома. Куда бил противник? По населенным пунктам скорее всего. Там, где ходят люди, там, где ходят фермеры, там, где работает сельскохозяйственная техника. В первую очередь вражеские боеприпасы несут угрозу мирным гражданам», — сказал Пилат.
В ходе осмотра лесного массива отряд саперов обнаружил суббоеприпасы М77 производства НАТО. По словам командира отряда, такими боеприпасами заряжена кассетная боевая часть ракеты системы HIMARS. Специалисты приступили к обезвреживанию боеприпасов на месте. После чего они были уничтожены.
«За сегодняшний день было обнаружено и уничтожено 51 суббоепрпас», — сказал Пилат.
Он добавил, что работы будут продолжаться до тех пор, пока место не будет полностью очищено от взрывоопасных предметов.